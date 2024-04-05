Bursa'da düzensiz göçle mücadelede 19 yabancı uyruklu şahıs yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Bursa'da düzensiz göçle mücadelede 19 yabancı uyruklu şahıs yakalandı

Bursa\'da düzensiz göçle mücadelede 19 yabancı uyruklu şahıs yakalandı

Bursa Emniyet Müdürlüğü, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçün önlenmesi için operasyon düzenledi. Operasyonda, yasa dışı yollarla ülkeye giriş yapan ve izinsiz olarak çalıştırılan 19 yabancı uyruklu şahıs yakalandı. Ayrıca, düzensiz göçmenlere barınma ve iş imkanı sağlayan kişiler de gözaltına alındı.

05.04.2024 09:38  Güncelleme: 09:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da düzensiz göçün önlenmesine yönelik yapılan çalışmalarda 19 yabancı uyruklu şahıs yakalanarak sınır dışı edildi.

Bursa Emniyet Müdürlüğü, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçün önlenmesi, göçmen kaçakçılığı suçunun deşifre edilmesi, suç failleri ve organizatörlerinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi. Yasa dışı yollarla ülkeye giriş yapan şahısların izinsiz olarak çalıştırıldığı tespit edilen işyerine yapılan operasyonda, 19 yabancı uyruklu şahıs yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından Bursa İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Düzensiz göçmenlere kalacak yer temin ederek barınma ve iş imkanı sağlayan A.Ş. ve G.K. yakalanarak gözaltına alındı. - BURSA

Kaynak: İHA

Bursa Emniyet Müdürlüğü, Göçmen, Bursa, Güvenlik, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da düzensiz göçle mücadelede 19 yabancı uyruklu şahıs yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


08:50 Bomba iddia AK Parti’de seçim başarısızlığın faturası 3’ü bakan 8 kişiye kesilecek Bomba iddia! AK Parti'de seçim başarısızlığın faturası 3'ü bakan 8 kişiye kesilecek
08:30 Yeni 200 ve 50 TL’lik banknotlar tedavüle girdi Tek değişiklik imzalarda yaşanacak Yeni 200 ve 50 TL'lik banknotlar tedavüle girdi! Tek değişiklik imzalarda yaşanacak
08:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla 9 ülkeye büyükelçi atandı ABD Büyükelçiliğine Sedat Önal getirildi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 9 ülkeye büyükelçi atandı! ABD Büyükelçiliğine Sedat Önal getirildi
05:45 Otomobilden inerken taradılar 1 ölü Otomobilden inerken taradılar! 1 ölü
22:35 Beşiktaş’taki yangın faciasında gözaltı sayısı 11’e çıktı Beşiktaş'taki yangın faciasında gözaltı sayısı 11'e çıktı
09:43 Pazar günü gerçekleşen seçimlerin ardından sigara fiyatlarına yeni zam geldi Pazar günü gerçekleşen seçimlerin ardından sigara fiyatlarına yeni zam geldi
09:00 Konut sahipleri için bugün son gün Konut sahipleri için bugün son gün!
08:49 İstanbul’da iş yerlerini kurşunlayanlar yakalandı İstanbul'da iş yerlerini kurşunlayanlar yakalandı
08:42 İrem Tuncer, Aldatmak dizisinde veda etti İrem Tuncer, Aldatmak dizisinde veda etti
08:06 Survivor All Star’da beklenmedik veda İddialı yarışmacı Poyraz elendi Survivor All Star'da beklenmedik veda! İddialı yarışmacı Poyraz elendi
04:09 Isparta’da askeri helikopter acil iniş yaptı Isparta'da askeri helikopter acil iniş yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.04.2024 10:02:34. #1.12#
SON DAKİKA: Bursa'da düzensiz göçle mücadelede 19 yabancı uyruklu şahıs yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement