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Bursa'da eğitim uçağı tarlaya mecburi iniş yaptı, pilot hafif yaralı - Son Dakika
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Bursa'da eğitim uçağı tarlaya mecburi iniş yaptı, pilot hafif yaralı

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde bir eğitim uçağı, Çiçeközü köyü Sırt mevkisinde tarlaya mecburi iniş yaptı. Pilot hafif yaralı olarak kurtuldu ve hastaneye kaldırıldı. Jandarma ve itfaiye ekipleri olay yerinde araştırma başlattı.

Bursa\'da eğitim uçağı tarlaya mecburi iniş yaptı, pilot hafif yaralı
05.01.2024 - 17:12,
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Bursa'nın Yenişehir ilçesinde bir eğitim uçağı tarlaya mecburi iniş yaptı. Pilot hafif yaralı olarak kurtuldu.

Alınan bilgiye göre, saat 16.30 sıralarında Çiçeközü köyü Sırt mevkisinde bir eğitim uçağı tarlaya mecburi iniş yaptı. Uçağın pilotu kazayı hafif yaralı olarak atlattı. Yaralı pilot 112 ekibi tarafından hastaneye kaldırıldı.

Jandarma ve itfaiye ekipleri olay yerinde geniş çaplı araştırma başlattılar. - BURSA

Kaynak: İHA
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