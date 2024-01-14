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Bursa'da eğlence mekanında silahlı kavga: 1 yaralı - Son Dakika
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Bursa'da eğlence mekanında silahlı kavga: 1 yaralı

Bursa'da bir eğlence mekanında güvenlik görevlisi ile müşteri arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Tartışma sırasında 2 şüpheli, güvenlik görevlisini silahla bacağından vurarak yaraladı. Olay yerine gelen polis ekipleri şüphelileri yakaladı. Yaralı güvenlik görevlisi ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Bursa\'da eğlence mekanında silahlı kavga: 1 yaralı
14.01.2024 - 13:04,
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Eğlence mekanında silahlı kavga : 1 yaralı

BURSA - Bursa'da eğlence mekanında güvenlik ile müşteri arasında çıkan tartışmada silahlar konuştu. 2 şüpheli, tartışma yaşadıkları güvenlik görevlisini silahla yaraladı.

Olay, Nilüfer ilçesinde, Cumhuriyet Mahallesi Nilüfer Hatun Caddesi'ndeki bir eğlence mekanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, güvenlik görevlisi Fuat Ç. ile içeride bulunan 2 şüpheli henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle şüphelilerden biri yanında taşıdığı tabanca ile güvenlik görevlisi olarak çalışan Fuat Ç.'yi bacağından vurdu. Korku dolu anlar yaşayan çevredekiler durumu 112 Ekiplerine bildirirken, olay yerine hızlı hareket eden polis, 2 şüpheliyi kaçamadan yakaladı. Sağlık ekiplerince Çekirge Devlet Hastanesine kaldırılan Fuat Ç. tedavi altına alınırken, olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Bursa'da eğlence mekanında silahlı kavga: 1 yaralı - Son Dakika
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