Bursa'da Ehliyetsiz Sürücüye 23 Bin TL Ceza

18.04.2026 10:30
Bursa'da panelvan araçta sürücü değişikliği şüphesiyle yapılan denetimde ehliyetsiz sürücüye ceza kesildi.

Bursa'da uygulama noktasına 100 metre kala duran panelvan araçta sürücü değişikliği şüphesi polisi harekete geçirdi. PTS kayıtlarıyla gerçek sürücü belirlenirken, ehliyetsiz olduğu ortaya çıkan şahsa 23 bin 410 TL ceza kesildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Yıldırım ilçesi Ankara Yolu Caddesi üzerinde gerçekleştirdikleri uygulama sırasında şüpheli bir araç tespit etti. Uygulama noktasına yaklaşan bir panelvan aracın, denetime yaklaşık 100 metre kala aniden durması ekiplerin dikkatinden kaçmadı.

Polis sürücü değişikliğinden şüphelendi

Durum üzerine harekete geçen trafik ekipleri, aracın bulunduğu noktaya giderek panelvan araçta bulunan üç kişiyi araçtan indirdi. Ekipler, sürücünün kim olduğunu sorduğu sırada şahıslardan biri ısrarla aracı kendisinin kullandığını söyledi. Ancak polis ekipleri, şahsın tavırlarından şüphelenerek beyanın doğru olmayabileceğini değerlendirdi.

PTS kayıtları gerçeği ortaya çıkardı

Şüphelerin artması üzerine ekipler, haber merkezine bilgi vererek aracın uygulama noktasından geçtiği ana ait Plaka Tanıma Sistemi (PTS) görüntülerini talep etti. Kısa sürede temin edilen görüntülerde, direksiyon başındaki kişinin farklı bir şahıs olduğu net şekilde belirlendi.

Israr gerçeği değiştirmedi

Görüntülere rağmen şahıs, aracı kendisinin kullandığını iddia etmeyi sürdürdü. Ancak teknik veriler karşısında durum netleşti ve gerçek sürücü tespit edildi.

Ehliyetsiz sürücüye 23 bin 410 TL ceza

Yapılan kontrollerde, sadece aracı kullanan kişinin ehliyetsiz olduğu belirlendi. Trafik ekipleri, Karayolları Trafik Kanunu kapsamında gerçek sürücüye 23 bin 410 TL idari para cezası uyguladı.

Yetkililer, trafik güvenliğini sağlamak amacıyla denetimlerin aralıksız devam edeceğini belirterek, sürücülere kurallara uymaları konusunda uyarılarda bulundu. - BURSA

Kaynak: İHA

Advertisement
