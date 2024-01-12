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Bursa'da Elektronik Sigara Likidi Operasyonu: 1 Milyon Lira Değerinde Ürün Ele Geçirildi - Son Dakika
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Bursa'da Elektronik Sigara Likidi Operasyonu: 1 Milyon Lira Değerinde Ürün Ele Geçirildi

Bursa'nın Mudanya ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, bir apartmanın altında bulunan depoda yapılan elektronik sigara likidi imalatı tespit edildi. Operasyonda, 30 bin adet kutu, 18 bin adet yapışkanlı etiket, 5 bin adet klipsli poşet, bin 3 yüz adet boş şişe ve diğer malzemeler ele geçirildi. Operasyon sonucunda 1 kişi gözaltına alındı ve ele geçirilen likidin piyasa değeri yaklaşık 1 milyon lira olduğu belirtildi.

Bursa\'da Elektronik Sigara Likidi Operasyonu: 1 Milyon Lira Değerinde Ürün Ele Geçirildi
12.01.2024 - 23:17,  Güncelleme: 23:18
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Bursa'nın Mudanya ilçesinde polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda yaklaşık 1 milyon lira değerinde elektronik sigara likidi ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

Mudanya Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro ekiplerince sürdürülen kaçakçılığı önlemeye yönelik çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Güzelyalı Mahallesi'nde bir apartmanın altında bulunan depoda elektronik sigara likidi imalatı yapıldığına yönelik emniyet güçlerinin şüphesi üzerine operasyon düzenledi.

Operasyonda, toplamda 30 bin adet kutu, 18 bin adet yapışkanlı etiket, 5 bin adet klipsli poşet, bin 3 yüz adet 10 ve 30 mililitrelik doldurulmaya hazır boş şişe, 162 litre gliserin, 65 litre mono proplin sıvı, 2 litre sıvı, 4 kilogram tatlandırıcı toz, 23 adet anason ve bin adet doldurulmuş likit şişe ele geçirilirken, E.Z. (35) isimli şahıs gözaltına alındı. Şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Öte yandan, ele geçirilen likidin piyasa değenin yaklaşık 1 milyon lira olduğu öğrenildi. - BURSA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da Elektronik Sigara Likidi Operasyonu: 1 Milyon Lira Değerinde Ürün Ele Geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bursa'da Elektronik Sigara Likidi Operasyonu: 1 Milyon Lira Değerinde Ürün Ele Geçirildi - Son Dakika
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