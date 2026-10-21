Bursa'da emniyetin düzenlediği resim kursunu tamamlayan 20 öğrenci sertifika aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Bursa'da emniyetin düzenlediği resim kursunu tamamlayan 20 öğrenci sertifika aldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bursa\'da emniyetin düzenlediği resim kursunu tamamlayan 20 öğrenci sertifika aldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce düzenlenen ÇOGEP resim kursu sona erdi; 10-15 yaşındaki 20 öğrenci 40 saatlik eğitimi tamamlayıp sertifika aldı. Kurs, Semiha Mustafa Özer Ortaokulunda özgüveni ve sanatla ifadeyi geliştirmeyi amaçladı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce çocukların sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen resim kursu sona erdi. Kursu başarıyla tamamlayan 20 öğrenciye sertifikaları takdim edildi.

2026 yılı Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) kapsamında yürütülen "Birlikte Güzel Yarınlara, Güvenli Bursa" Projesi çerçevesinde, Semiha Mustafa Özer Ortaokulunda gerçekleştirilen kursa 10-15 yaş aralığındaki 20 öğrenci katıldı. Toplam 40 saat süren eğitimlerde öğrenciler, resim alanındaki bilgi ve becerilerini geliştirme fırsatı buldu.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda görevlendirilen eğitmen tarafından verilen eğitimler boyunca öğrencilerin ihtiyaç duyduğu resim malzemeleri temin edilirken, kurs süreci Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü personeli tarafından takip edildi.

Kursla öğrencilerin özgüvenlerinin geliştirilmesi, duygu ve düşüncelerini sanat yoluyla ifade edebilmeleri, sorumluluk bilinci kazanmaları ve boş zamanlarını verimli değerlendirmeleri hedeflendi.

Eğitimlerini başarıyla tamamlayan öğrencilere düzenlenen programla sertifikaları verildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünün, çocukların güvenliğinin yanı sıra sosyal, kültürel ve kişisel gelişimlerini destekleyen faaliyetlerini sürdürerek geleceğe güvenle hazırlanmalarına katkı sağlamaya devam edeceği bildirildi.

Kaynak: İHA
Kültür SanatMustafa Özer3. SayfaGüvenlikEğitimBursaSanatSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türk devi 7 fabrikasını kapattı, 5 bin kişi işinden oldu Türk devi 7 fabrikasını kapattı, 5 bin kişi işinden oldu
Partisinin ismini pazarlık malzemesi yapan Öztürk Yılmaz’ın hayalleri suya düştü Partisinin ismini pazarlık malzemesi yapan Öztürk Yılmaz'ın hayalleri suya düştü
MHP’li Karakaya muhalefetin cumhurbaşkanı adayını açıkladı Ne Yavaş ne İmamoğlu MHP'li Karakaya muhalefetin cumhurbaşkanı adayını açıkladı! Ne Yavaş ne İmamoğlu
Azerbaycan 31 Türk’e kapıyı kapattı Listede Fatih Erbakan ve Ahmet Çakar da var Azerbaycan 31 Türk'e kapıyı kapattı! Listede Fatih Erbakan ve Ahmet Çakar da var
Real Madrid ile 2031’e kadar sözleşme görüşen Arda Güler’in maaşı ikiye katlanabilir Real Madrid ile 2031'e kadar sözleşme görüşen Arda Güler'in maaşı ikiye katlanabilir
Azerbaycan’a girişi yasaklanan Ahmet Çakar büyükelçiliğe sordu: “İzah eder misiniz lütfen“ Azerbaycan'a girişi yasaklanan Ahmet Çakar büyükelçiliğe sordu: "İzah eder misiniz lütfen"
17:30
Osimhen’den dünyaca ünlü menajere ret
Osimhen'den dünyaca ünlü menajere ret
17:25
CHP’de yeni dalga İhracı istenenler arasında Tarsus Belediye Başkanı da var
CHP'de yeni dalga! İhracı istenenler arasında Tarsus Belediye Başkanı da var
17:03
Azerbaycan’a girişi yasaklanan Erbakan’dan Aliyev’e ilk tepki geldi
Azerbaycan'a girişi yasaklanan Erbakan’dan Aliyev'e ilk tepki geldi
17:01
Berat Albayrak’tan fon iddialarına yanıt Faik Öztrak ile Ümit Özlale hakkında suç duyurusu
Berat Albayrak'tan fon iddialarına yanıt! Faik Öztrak ile Ümit Özlale hakkında suç duyurusu
16:06
Galatasaray’dan Lille maçına gelecek taraftarlarına uyarı
Galatasaray'dan Lille maçına gelecek taraftarlarına uyarı
15:43
SGK Başuzmanı İsa Karakaş, 2027 asgari ücreti için en az yüzde 30 zam öngördü
SGK Başuzmanı İsa Karakaş, 2027 asgari ücreti için en az yüzde 30 zam öngördü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2026 17:42:31. #7.12#
SON DAKİKA: Bursa'da emniyetin düzenlediği resim kursunu tamamlayan 20 öğrenci sertifika aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei