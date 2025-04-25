Bursa'da Engelli Raporu Skandalı: 13 Gözaltı - Son Dakika
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Bursa'da Engelli Raporu Skandalı: 13 Gözaltı

Bursa\'da Engelli Raporu Skandalı: 13 Gözaltı

Orhangazi Devlet Hastanesi'nde usulsüz engelli raporu verilmesiyle ilgili 13 şüpheli gözaltına alındı.

25.04.2025 10:09
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Bursa'daki Orhangazi Devlet Hastanesi'nde engelli raporlarında usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturmada 3'ü hastane personeli, 13 şüphelinin gözaltına alınması şok etkisi yaptı. Zanlılar halen gözaltında tutulurken, skandalı başhekimin ortaya çıkardığı öğrenildi.

Orhangazi Cumhuriyet Başsavcılığı, Orhangazi Devlet Hastanesi'nde engellilere verilen raporlarda usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla soruşturma başlattı. Harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz gün yaptığı operasyonla 8'i rapor alan, 3'ü hastane personeli, 1'i eski doktor ve 1'i eski hastane çalışanı toplam 13 şüpheliyi gözaltına aldı. Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyetli araç alınması için usulsüz rapor alındığı iddia edilirken, soruşturma sürüyor.

Başhekim 2 yıl önce ihbar etmiş

Türkiye'yi sarsan skandalı başhekim ortaya çıkardı. İddiaya göre, şüphelileri yakından takip eden Orhangazi Devlet Hastanesi Başhekimi Uz. Dr. Ferit Alaybeyoğlu, konuyu 2023 yılında İl Sağlık Müdürlüğü'ne ihbar etti. Hemen harekete geçen İl Sağlık Müdürlüğü durumu Sağlık Bakanlığı'na bildirdi. Sağlık Bakanlığı ise Orhangazi Devlet Hastanesi'ne müfettiş yolladı. İlk olarak hastanede poliklinik sekreteri H.K.C.'nin işine son verildi. Daha sonra Sağlık Bakanlığı konuyu Orhangazi Cumhuriyet Başsavcılığı'na taşıdı. Savcılık gizlilik kararıyla uzun süredir konuyu soruşturdu.

Hasta olmayanları hasta gibi göstermişler

İddiaya göre engelli raporu ile otomobil verilmesi için hasta olmayan kişilere böbrek yetmezliği, şeker hastası olmayan kişilere şeker hastası tanısı konulduğu ortaya çıktı. Diğer çarpıcı bir iddia ise engelli raporu için hastaların kan sonuçlarının değiştirildiği savcılıktaki ihbarlarda yer alıyor.Uzun yıllar bu şekilde sistemin işlediği iddia edilirken Orhangazi'de yüzlerce aracın engelli raporu sayesinde verildiği öğrenildi. - BURSA

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Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da Engelli Raporu Skandalı: 13 Gözaltı - Son Dakika

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