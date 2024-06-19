Bursa'da Epilepsi Hastası Çocuk Denizde Kayboldu ve Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Bursa'da Epilepsi Hastası Çocuk Denizde Kayboldu ve Hayatını Kaybetti

Bursa'nın Mudanya ilçesinde ailesiyle beraber denize giren 14 yaşındaki epilepsi hastası çocuk, bir süre sonra kayboldu ve boğulma tehlikesi yaşadı. Dalgıçlar tarafından bulunan çocuğa yapılan müdahaleler sonuç vermedi ve hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

19.06.2024 17:36
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Bursa'da ailesiyle beraber denize girdikten bir süre sonra kaybolan ve boğulma tehlikesi yaşayan 14 yaşındaki epilepsi hastası çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, 16.30 sıralarında Mudanya ilçesi Eşkel Mahallesi'nde bulunan plajda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ailesi ile beraber plaja gelen 14 yaşındaki epilepsi hastası çocuk, denizde açılmaya başladı. Bir süre sonra gözden kaybolan çocuğu dalgıçlar buldu. Karaya çıkartılan epilepsi hastası çocuğa suni teneffüs ve kalp masajı yapıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. 14 yaşındaki epilepsi hastası çocuk, olay yerine gelen ambulans ile beraber Bursa Uludağ Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Epilepsi hastası çocuk burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da Epilepsi Hastası Çocuk Denizde Kayboldu ve Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da Epilepsi Hastası Çocuk Denizde Kayboldu ve Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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