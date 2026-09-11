Bursa'da eşine saldırıp polise de saldıran şüpheli biber gazıyla etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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Bursa'da eşine saldırıp polise de saldıran şüpheli biber gazıyla etkisiz hale getirildi

Bursa\'da eşine saldırıp polise de saldıran şüpheli biber gazıyla etkisiz hale getirildi
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Bursa'da eşine saldırdığı iddia edilen şahıs, olay yerine gelen polis ekiplerine de saldırınca biber gazıyla etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Şüphelinin daha önce madde kullanımıyla ilgili kaydının bulunduğu öğrenildi.

Bursa'da eşine saldırdığı iddia edilen şahıs, olay yerine gelen polis ekiplerine de saldırınca ortalık karıştı. Biber gazıyla müdahale edilen şahıs etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Şüphelinin madde kullanımıyla ilgili kaydının bulunduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre olay, Demirtaş Mahallesi Çevre Yolu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Selim A., henüz bilinmeyen bir nedenle eşine saldırdı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekiplerinin müdahale ettiği sırada saldırgan, bu kez ekiplere yöneldi. Polislere saldıran şüpheli, ekiplerin biber gazıyla müdahalesi sonucu etkisiz hale getirildi. Gözaltına alınan Selim A., işlemleri için polis merkezine götürüldü.

Şüphelinin daha önce madde kullanımıyla ilgili kaydının bulunduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Polis, Bursa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da eşine saldırıp polise de saldıran şüpheli biber gazıyla etkisiz hale getirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da eşine saldırıp polise de saldıran şüpheli biber gazıyla etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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