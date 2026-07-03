Bursa\'da Ev Yangını Kontrol Altına Alındı

Bursa'da bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, Gürsu ilçesi Kurtuluş Mahallesi'ndeki bir evde henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler binayı sardı. ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülen yangında evde maddi hasar meydana gelirken, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. - BURSA