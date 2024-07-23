Bursa'da Fabrika Yangını: Yaşlı Kadın Güvenli Bölgeye Taşındı

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Bursa'da bir fabrikada çıkan ve sonrasında 2 fabrikaya daha sıçrayan yangını söndürmek için ekipler çalışmasını sürdürüyor. Yanan fabrikanın hemen bitişiğinde bulunan evde yaşayan yaşlı kadın, yakınları tarafından evden çıkartılarak araç ile güvenli bölgeye götürüldü.

Sabah saatlerinde Vakıfköy Mahallesi'nde kağıt fabrikasında çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi, TOMA ve sulama tankeriyle müdahale sürüyor. Yüzlerce meraklı vatandaş ise endişeli gözlerle siyah dumanları ve alevleri izledi. Yangının boyutu da havadan dron ile görüntülendi.

Fabrikaların çok yakın yerde bulunmasının ardından tüm evler tahliye edildi. Yanan fabrikanın bitişiğindeki evde yaşayan yaşlı kadını ise yakınları gelerek evden çıkardı. Araca bindirilen kadın güvenli bölgeye götürüldü. - BURSA