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Bursa'da farklı noktalardan anız yangınları

BURSA - Bursa'nın İznik ve Gemlik ilçesinde sazlık alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. İtfaiye ekipleri yangına müdahalesini sürdürüyor.

İznik ilçesindeki yangın, 17.00 sıralarında Çakırca mevkiinde bulunan sazlık alanda başladı. Çıkış sebebi henüz öğrenilemeyen yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Servis Hattı'na bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Öte yandan, Gemlik ilçesinde anız yangınına itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahaleleri sürüyor.