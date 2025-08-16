Bursa\'da Feci Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı Körekem Mahallesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında, Tofaş marka iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi ağır yaralandı.

Bursa Mustafakemalpaşa ilçesi Körekem Mahallesi yakınlarında edinilen bilgiye göre, Erkan Irmak (29) yönetimindeki otomobil ile karşı yönden gelen Ümit Çakır (33) idaresindeki otomobil kafa kafaya çarpıştı.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 3 KİŞİ YARALANDI

Çarpışmanın şiddetiyle, araçta yolcu olarak bulunan Erkan Dinç (30) olay yerinde hayatını kaybetti. Aynı araçta bulunan Savaş Ayhan (31), sürücü Erkan Irmak ve diğer aracın sürücüsü Ümit Çakır ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.