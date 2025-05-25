Bursa'nın Karacabey ilçesine bağlı Uluabat Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybederken; kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Bursa'nın Karacabey ilçesinde Mehmet İraz idaresindekikamyonet, yolun kenarındaki park halinde bulunan 10 UC 145 plakalı çekici ve yarı romorka arkadan çarptı.
Çarpmanın şiddetiyle Mehmet İraz ve yolcu Muhammet Rehvani olay yerinde hayatlarını kaybetti. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde her iki sürücünün de hayatını kaybettiği tespit edildi. İtfaiye ekipleri, iki kişinin cansız bedenini araçlardan çıkararak Karacabey Devlet Hastanesi morguna nakletti. Kazanın nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Bursa'da feci trafik kazası! 2 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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