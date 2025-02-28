Bursa'da FETÖ'cü Astsubay Sahte Kimlikle Yakalandı - Son Dakika
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Bursa'da FETÖ'cü Astsubay Sahte Kimlikle Yakalandı

Bursa\'da FETÖ\'cü Astsubay Sahte Kimlikle Yakalandı

15 Temmuz darbe girişiminde FETÖ'den 12 yıl 6 ay hapis cezası almış astsubay Bursa'da yakalandı.

28.02.2025 10:17
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Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Kara Harp Okulu'ndaki eylemlere ilişkin 307 sanığın yargılandığı davada hakkında 12 yıl 6 hapis cezası bulunan ve aranan astsubay Bursa'da sahte kimlikle yakalandı.

15 Temmuz 2016'da FETÖ'nün darbe girişiminde Kara Harp Okulu'nda 'darbeye yardım etmek', 'anayasayı ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçlarıyla yargılanan 307 sanıktan, Astsubay Mehmet Ç., Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesince 12 yıl 6 ay hapis çarptırıldı. Çıkan karar sonrası kayıplara karışan firari hükümlü izini kaybettirmek için sahte kimlikle farklı illere kaçtı. 2 yıl boyunca kaçan Mehmet Ç., Bursa'ya geldiği esnada Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekiplerinin radarına yakalandı. Titiz çalışan ekipler, o hükümlünün eşinin yakın bir akrabasında kaldığını tespit etti. Harekete geçen ekipler, yaptıkları operasyon ile şahsı gözaltına aldı.

Buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURSA

Kaynak: İHA

15 Temmuz, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Hukuk, bursa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da FETÖ'cü Astsubay Sahte Kimlikle Yakalandı - Son Dakika

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