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Bursa'da fuhuş çetesi çökertildi - Son Dakika
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Bursa'da fuhuş çetesi çökertildi

Adana'dan Bursa'ya gelen bir karı-koca ve iki şüpheli, kendilerini depremzede olarak tanıtarak kadınları zorla fuhşa sürükledi. Polis ekipleri, ihbar üzerine teknik takip sonucu çeteyi yakaladı. Tutuklanan 4 şüpheli, kurtarılan 5 kadın ise serbest bırakıldı.

08.12.2023 - 11:04,
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BURSA (İHA)-Kendilerini depremzede olarak tanıtıp Adana'dan Bursa'ya gelen karı-koca ve iki şüpheli konuştukları kadınları zorla fuhşa sürükledi. Polis ekipleri kendisine düşen ihbar sonrası karı-koca fuhuş çetesini teknik takip sonucu yakaladı.

Adana'dan Bursa'ya gelen İsa D. ve eşi Nazime D. bir araya geldikleri Hakan A. ile Adnan T. ile fuhuş çetesi kurdular. İddiaya göre, 5 kadını zorla fuhşa sürükleyen çete; irtibata geçtikleri kişilere otel ve apart temin edip kadınlara zorla fuhşa sürükledi. İhbar üzerine harekete geçen Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü, Ahlak Büro Amirliği Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde teknik takibe aldıkları 4 şüpheliyi suçüstü yakaladı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli sevk edildiği mahkemede tutuklanırken, polis ekiplerince kurtarılan 5 kadın ise işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. - BURSA

Bursa\'da fuhuş çetesi çökertildi
Kaynak: İHA
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Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da fuhuş çetesi çökertildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bursa'da fuhuş çetesi çökertildi - Son Dakika
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