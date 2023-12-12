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Bursa'da gece bekçileri uyuşturucu operasyonu yaptı - Son Dakika
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Bursa'da gece bekçileri uyuşturucu operasyonu yaptı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde devriye gezen gece bekçileri, şüphelendikleri yabancı uyruklu kişinin üzerinden yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheliler polis tarafından sorgulanacak.

Bursa\'da gece bekçileri uyuşturucu operasyonu yaptı
12.12.2023 - 10:24,
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Bursa'da uygulama yapan ekipler kentin birçok bölgesinde vatandaşların 'huzur' ve güveni için devriye attı. Gece bekçileri ise şüphelendikleri yabancı uyruklu kişinin üzerinden yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirdi.

Bursa'nın Osmangazi ilçesi uygulama yapan Bursa polisi, kentin bir çok noktasında 'huzur' devriyesi attı. Çarşamba Mahallesi'nde devriye gezen 'Gece Bekçileri' şüphelendikleri otomobili durdurarak arama yaptı. Yapılan üst araması esnasında araç içerisinde bulunan yabancı uyruklu vatandaşın üzerinden çok sayıda yasaklı madde çıkarken yabancı uyruklu vatandaş ve yanında bulunan 2 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. - BURSA

Kaynak: İHA
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Osmangazi, Bursa, Güvenlik, Uyuşturucu, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da gece bekçileri uyuşturucu operasyonu yaptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bursa'da gece bekçileri uyuşturucu operasyonu yaptı - Son Dakika
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