Bursa'da Gelin ve Damadın Aileleri Arasında Kavga: 2 Yaralı - Son Dakika
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Bursa'da Gelin ve Damadın Aileleri Arasında Kavga: 2 Yaralı

Bursa'da gelin ve damadın aileleri arasında çıkan kavga, husumete dönüştü. Damadın yakınları, gelinin ailesinin evini bastı. Olayda 1 kişi bıçakla yaralandı, 1 kişi ise darp edildi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

17.07.2024 23:29
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Bursa'da gelin ve damadın aileleri arasında çıkan kavga husumete dönüştü. 2 gün önce yoğun bakıma kaldırılan damadın yakınları, gelinin ailesinin evini bastı. Olayda 1 kişi bıçakla 1 kişi darp edilerek yaralandı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi, Emek Mahallesi Başak Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 2 gün önce gelin ve damat Şahin Ö. arasında başlayan anlaşmazlık ailelere gitti. Konuya dahil olan gelinin ailesi, kızını damattan almak istedi. Fakat damat engel olunca, gelinin ailesi 2 gün önce damadı darp ederek yoğun bakımlık etti. Bunun üzerine damadın ailesi ise oğlunu darp eden dünürlerinin evini bastı. Demir ve sopalar ile camları indiren öfkeli aile kapıya çıkan Gökhan T. ile amcasının oğlu Hakan T.'yi darp etti. Bıçakla yaralanan Gökhan T. ve kuzeni Hasan T., ambulans ile Bursa Şehir Hastanesine sevk edilirken, olay yerine çok sayıda polis intikal etti.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da Gelin ve Damadın Aileleri Arasında Kavga: 2 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da Gelin ve Damadın Aileleri Arasında Kavga: 2 Yaralı - Son Dakika
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