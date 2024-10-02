Bursa'da Genç Cinayeti: Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Bursa'da Genç Cinayeti: Şüpheli Yakalandı

Bursa'da Hüseyin Uzun, yürürken silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti; şüpheli yakalandı.

02.10.2024 21:25
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Bursa'da bir genç, arkadaşı ile birlikte caddede yürüdüğü sırada arkasından gelen şahıs tarafından ensesinden tabanca ile vurularak öldürüldü. Olayın şüphelisi önce koşarak ardından da bir sokak ileride motosiklete binerek olay yerinden kaçtı. Harekete geçen ekipler, şüpheliyi kısa sürede yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, olay saat 14.30 sularında Altıparmak Caddesi üzerinde yaşandı. Arkadaşı ile birlikte cadde üzerinde millet bahçesi istikametine doğru yürüyen Hüseyin Uzun'u (25), arkasından gelen bir kişi tabanca ile ensesinden vurdu. Yakın mesafede Uzun'un ensesinden girip kulağından çıkan tek kurşun cadde üzerindeki bir dükkanın içerisine düştü. Uzun'un vurulmaktan son anda kurtulan arkadaşı ise koşarak canını zor kurtardı. Kanlar içinde kalan genci gören çevredekiler, hemen 112 ekiplerine bilgi verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ağır yaralı olarak Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hüseyin Uzun, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan, Hüseyin Uzun'un vurulmadan saniyeler önce arkadaşıyla yürüdüğü anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde saçı topuz şeklinde bağlı Hüseyin Uzun'un arkadaşı ile birlikte yürüdüğü caddeye çıktığı esnada silah sesinin geldiği çevredeki vatandaşların o yöne doğru baktıkları görüldü.

Çok sayıda kamera mercek altına alındı, ekipler şüpheliyi yakaladı

Olay sonrası harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çok sayıda güvenlik kamerasını mercek altına aldı. Yapılan incelemeler sonrası şüpheli şahsın M.Ç. (26) olduğu tespit edildi. M.Ç., Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak ifadesi alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Ayrıca cinayetin eskiye dayanan husumet olduğu öğrenildi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da Genç Cinayeti: Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

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