Bursa'da scooter kullanan bir genç trafikte seyir halinde olan başka bir otomobile tutunarak seyretti. O anlar kameralara yansıdı.
Bursa'da Yıldırım ilçesi Yeşilyayla Mahallesi'nde Teyyareci Mahmet Ali Caddesi'nde scooter kullanan bir genç, trafikte seyir halinde olan bir otomobile tutunarak ilerledi. O anlar başka bir araç sürücüsü tarafından kameralara yansıdı. - BURSA
Son Dakika › 3.Sayfa › Bursa'da Genç, Scooter ile Otomobile Tutundu - Son Dakika
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