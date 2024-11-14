Bursa\'da Genç Sinir Krizi Geçirdi

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Bursa'da arkadaşıyla tartıştıktan sonra eve gelen genç sinir krizi geçirdi. Cama yumruk atan gencin bileği kesilirken, yaralı genç sağlık ekiplerince hastaneye sevk edildi.

Olay, Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, arkadaşıyla tartışma yaşayan Özkan A., eve geldiğinde sinir krizi geçirdi. Öfkeli genç sinirle yumruk attığı camı kırarken, cam kırıkları Özkan A.'nın bileğini kesti. Durumu fark eden baba hemen 112 ekiplerine bilgi verdi. Olay yerine gelen ekipler gence yaptıkları ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk ederken, polis olayla ilgili tahkikat başlattı. - BURSA