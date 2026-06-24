Bursa\'da Geniş Huzur Operasyonu

Bursa'da suç ve suçlulara göz açtırmamak için yaklaşık 1000 polisin katılımıyla geniş kapsamlı huzur operasyonu gerçekleştirildi. Yıldırım ilçesindeki Millet, Hacivat ve Ulus mahallelerinde düzenlenen uygulamada mahalle giriş ve çıkışları tutulurken, şüpheli araçlar ve şahıslar didik didik arandı. Operasyon anları ise dron kamerasına yansıdı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde, Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri ve çok sayıda birimin katılımıyla gerçekleştirilen uygulamada, mahallelerin giriş ve çıkışları başta olmak üzere önceden belirlenen kritik noktalarda denetim noktaları oluşturuldu.

Ekipler tarafından durdurulan araçlarda detaylı aramalar yapılırken, sürücü ve yolcuların kimlik sorgulamaları gerçekleştirildi. Kahvehaneler, parklar ve umuma açık alanlarda da denetim yapan polis ekipleri, vatandaşların Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrollerini gerçekleştirdi.

Adeta kuş uçurtulmayan operasyon kapsamında mahallelerde geniş güvenlik önlemleri alınırken, yüzlerce polisin katıldığı uygulama havadan dronla görüntülendi. Görüntülerde ekiplerin mahalle girişlerinde oluşturduğu kontrol noktaları ve yapılan denetimler dikkat çekti.

Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde huzur ve güven ortamının devamı için benzer uygulamaların farklı bölgelerde de süreceğini bildirdi. - BURSA