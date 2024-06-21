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Hem ağladı, hem kaydetti: Hepsi yanmış, burası ceset dolu

Bursa'da geri dönüşüm deposunda büyük yangın

Mustafakemalpaşa ilçesinde geri dönüşüm deposunda çıkan yangın Ziraat Odası'nın mısır deposuna da sıçradı

BURSA - Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde bir plastik geri dönüşüm deposunda başlayan yangın şiddetli rüzgar sebebiyle Ziraat Odasının mısır deposuna da sıçradı. İlçeye bir çok yakın ilçeden takviye itfaiye ekibi sevk edilirken yangının kontrol altına alınmaya çalışıldığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Mezbağalar bölgesinde Mustafakemalpaşa Belediyesi Fen işleri şantiyesi yakınlarında bulunan bir plastik geri dönüşüm deposunda saat 16,30 sularında meydana gelen yangın şiddetli rüzgar sebebiyle Ziraat Odasının mısır deposuna da sıçradı. Gökyüzüne yükselen siyah dumanlar ilçenin bir çok bölgesinden görüldü. Lastik ve plastiklerin olduğu depoda çıkan yangını söndürmek için bölgeye birçok itfaiye sevk edildi. Söndürme çalışmalarının halen devam ettiği öğrenildi.