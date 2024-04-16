Bursa'da Geri Viteste Unutulan Otomobil Kaza Yaptı - Son Dakika
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Bursa'da Geri Viteste Unutulan Otomobil Kaza Yaptı

Bursa\'da Geri Viteste Unutulan Otomobil Kaza Yaptı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir sürücü, otomobilini geri viteste unutarak başka bir araca çarptı. Kazada herhangi bir yaralanma olmazken, güvenlik kamerası anları kaydetti.

16.04.2024 10:17
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Bursa'da otomobilini geri viteste bırakan sürücü unutamayacağı bir kaza yaptı. Kazada kimse yaralanmazken; o anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kaza, merkez Yıldırım ilçesi Erikli Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, vitesi R'de unutan sürücü bir anda gaz pedalına yüklenince kontrolünden çıkan otomobil, park halindeki başka bir otomobile çarptı. Kaza sonrası şoka giren sürücü gözlerine inanamadı. Kazada yaralanan kimse olmazken o anlar bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza tanıklarından Şahin Gelibolu, "Araç geri viteste olduğu için başka araca çarptı. Araç otomatik vitesti. Geri viteste kalıyor. Kazada yaralanan yok sadece maddi hasar var" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

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