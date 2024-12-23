Bursa'da Gıda Depo Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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Bursa'da Gıda Depo Yangını Kontrol Altına Alındı

Bursa\'da Gıda Depo Yangını Kontrol Altına Alındı

Yıldırım ilçesindeki bir market deposunda başlayan yangın, çatı tamiri sırasında çıktı. İtfaiye ekipleri, 40 araç ve 120 personel ile yaklaşık 1.5 saat içinde yangını kontrol altına aldı. Yangında can kaybı yok, maddi kayıplar var.

23.12.2024 21:14  Güncelleme: 21:24
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Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir marketin deposunda yangın çıktı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesi sürüyor.

Yangın, saat 19.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Samanlı Mahallesi'nde bulunan Dip Toptan ve Perakende Satış Mağazaları'na ait depoda çıktı. Edinilen bilgiye göre, çatı tamiri esnasında çıkan yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, polis, AFAD, jandarma ve Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Yıldırım Belediyesi'ne ait su tankerleri sevk edildi. Yangına toplamda 40 araç ve 120 personelle müdahale eden itfaiye ekipleri, yaklaşık 1.5 saat içinde yangını kontrol altına aldı.

"Çatı tamirinden kaynaklı bir yangın"

Yangın mahalline gelerek bilgi alan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Samanlı Mahallesi'nde bulunan bir gıda deposunda çatı tamirinden kaynaklı bir yangın meydana geldi. Saat 19.00 sıralarında yangın ihbarı geldi. Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri yangına hızla müdahale etti. Şu anda yangın kontrol altına alınmış durumda. 3 dönümlük bir gıda deposu. Tehlikeli bir madde yok, herhangi bir can kaybımız da yok. Sadece maddi bir kayıp söz konusu" dedi.

Öte yandan, geceyi aydınlatan alevler dron ile havadan görüntülendi. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları sürüyor. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da Gıda Depo Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika

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