Bursa\'da Görükle Mahallesi\'nde \'Huzur\' Operasyonu

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Bursa'da çok sayıda polisin katıldığı, gece kulüpleri ve kafelerin yoğun olduğu bölgelerden biri olan Görükle Mahallesi'nde 'Huzur' operasyonu yapıldı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde 'Huzur' operasyonu gerçekleştirildi. Uygulama, özellikle gece kulüplerinin yoğun olduğu merkez Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi'nde yapıldı. Çok sayıda vatandaşın UYAP sorgusu yapılırken, trafiği tehlikeye düşüren otomobiller tek tek durdurularak incelendi.

Öte yandan, İl Emniyet Müdürlüğü yaptığı açıklamada 'Huzur' uygulamalarının vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak için yapıldığını, ara vermeden devam edeceğini bildirdi. - BURSA