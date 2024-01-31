Bursa\'da Güven Timleri Yankesicilik ve Kapkaç Olaylarını Önledi

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Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği timleri kimi zaman simitçi kılığına girerek kimi zaman da yaya olarak halkın arasına karışarak suç ve suçun oluşmasını engelliyor. Tarihi kapalı çarşıda yaşanan yankesicilik ve kapkaç olayı ise anbean kameralara yansıdı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Güven Timleri Büro Amirliği timleri başarılı çalışmalarıyla esnafa ve vatandaşa güven veriyor. Gün boyu çarşı ve pazar gibi kalabalık yerlerde yaya veya simitçilik gibi kılıktan kılığa girerek suç ve suça göz açtırmıyor.

Yankesicilik yaptı, kaçamadan güven timlerine suçüstü yakalandı

Tarihi Kapalı Çarşı'da vatandaşları hedef seçen yankesiciler ise bir vatandaşın arka cebinde bulunan telefonu çaldı. Önceden bölgede şüpheli şahıslar üzerinde çalışma yapan güven timleri yankesicilik olayını gerçekleştiren şahsı suç üstü yakaladı. Hemen orada gözaltına alınan şahıs, yapılan üst araması ve işlemlerinden sonra Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Kapkaççı suç üstü yakalandı

Diğer bir olay ise yine insanların sıkça kalabalık olduğu yerlerden birinde yaşandı. Bölgede bulunan güven timleri binlerce kişi arasından bir şüphelinin eşkalini ve şüpheli hareketlerini taradı. Çok süre geçmeden şüpheli şahıs kadın vatandaşın kolunda bulunan çantayı kapkaç yöntemiyle çaldı. Bunun üzerine kapkaççı ile güven timleri arasında yaşanan kovalamacada şüpheli şahıs sokakta suçüstü yakalandı. Burada gözaltına alınan şüpheli emniyete götürülürken çanta ise kadına teslim edildi.

Öte yandan güven timleri tarafından 2023 yılında çeşitli suçlardan 541 olaya müdahale edilirken; toplam 984 şüpheli şahıs yakalandı.

Alınan tedbirler sayesinde 2024 yılında ise şu ana kadar faili meçhul yankesicilik olayının bulunmadığı öğrenildi. - BURSA