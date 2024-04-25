Bursa'da 2 avukat ve 1 icra memuru darp edildi, soruşturma başlatıldı - Son Dakika
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Bursa'da 2 avukat ve 1 icra memuru darp edildi, soruşturma başlatıldı

Bursa\'da 2 avukat ve 1 icra memuru darp edildi, soruşturma başlatıldı

Bursa'da hacze giden 2 avukat ve 1 icra memurunun darp edilmesi üzerine Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Bursa Barosu ise olayı kınayarak, avukatlara yönelik saldırılara son verilmesi ve yasal düzenlemelerin yapılması çağrısında bulundu.

25.04.2024 13:32  Güncelleme: 13:34
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Bursa'da hacze giden 2 avukat ve 1 icra memuru darp edildi. Olayla ilgili Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Bursa'da hacze giden 2 avukat ve 1 icra memurunun darp edilmeis üzerine soruşturma başlatıldı. Bursa Barosu tarafından olayla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Baromuz üyeleri avukatlar E.K. ve B.S., haciz memuruyla beraber 24 Nisan 2024 tarihinde gittikleri haciz mahallinde 3 kişi tarafından darp edilmiş, hakarete ve tehditlere maruz kalmışlardır. Avukat meslektaşlarımıza, mesleki kimliklerinden ve üstlendikleri görevlerinden dolayı yapılan bu saldırıyı kabul etmiyoruz. Avukat hiçbir zaman takip ettiği uyuşmazlığın tarafı değildir. Avukatlara yönelik saldırılara ilişkin daha önce defalarca talep ettiğimiz yasal düzenlemeler derhal yapılmalı, şiddet eylemlerine son verilmelidir. Avukatları baktığı dosya ile özdeşleştirerek, mesleğimize ve meslektaşlarımıza yönelen bu saldırıyı şiddetle kınıyor, olayın faillerinin hak ettiği en yüksek cezayı alması için sürecin yakından takipçisi olduğumuzu, avukatlara yapılan fiili ve sözlü saldırılara karşı mücadelemizden asla geri durmayacağımızı kamuoyuna duyururuz" denildi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da 2 avukat ve 1 icra memuru darp edildi, soruşturma başlatıldı - Son Dakika

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