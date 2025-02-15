Bursa'da Halı Saha Çıkışı Trajik Kaza - Son Dakika
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Bursa'da Halı Saha Çıkışı Trajik Kaza

Bursa\'da Halı Saha Çıkışı Trajik Kaza

Halı saha maçından dönen 3 öğrenciye çarpan sürücü, alkol ve sağlık sorunlarını savundu.

15.02.2025 11:07
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Bursa'da halı saha maçından çıktıktan sonra eve gitmek için emniyet şeridini kullanıp üst geçide yürüyen 3 lise öğrencisine, ticari araçla çarpıp birinin ölümüne diğerlerinin yaralanmasına neden olan sürücü Oktay Güleryüz, alkol almadığını, kullandığı ilaçlardan dolayı alkollü çıktığını söyledi. 1,5 ay önce de felç geçiren sürücünün ailesi ise "Eşim Oktay Güleryüz ahtapot salatası yedi. Ahtapot salatasını kırmızı şarapta beklettikleri için alkollü çıktı" açıklaması yaptı.

Mudanya yolu Çağrışan bölgesinde bulunan bir halı sahaya 26 Ocak günü arkadaşlarıyla birlikte maça giden 17 yaşındaki Hasan Ceyhun Beyhan, maçtan sonra 2 arkadaşıyla birlikte eve dönmek için yola çıktı. Otobüs durağı için, karşıya geçmek isteyen gençler, 300 metre ilerdeki üst geçide doğru emniyet şeridinden yürümeye başladı. Fakat bu esnada 1,5 ay önce felç geçiren ve direksiyon başında olmaması gereken sürücü Oktay Güleryüz ticari aracıyla vurduğu 3 genci metrelerce savurdu. Çarpmanın etkisiyle savrulan gençlerden 17 yaşındaki Hasan Ceyhun Beyhan kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaçan sürücüyü jandarma buldu

Olay yerinden kaçan şüpheliyi bulmak için çalışma başlatan jandarma ekipleri sürücünün 59 yaşındaki Oktay Güleryüz olduğunu tespit etti. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan sürücünün yapılan kontrolde 0,49 promil alkollü çıktığı belirlendi

Öte yandan, sürücünün 1.5 ay önce beynine pıhtı attığı, bu nedenle kısmı felç geçirdiği öğrenildi. Sürücünün araç kullanmaya haiz kişi olmadığı da ortaya çıktı. Güleryüz, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"Ahtapot salatası yedi, kırmızı şaraba bandırıyorlarmış"

Hakim karşısına çıkan sürücü savunmasında "Bursa'ya geldim. Yakıt aldıktan sonra yola çıktım. Bir süre sonra bilincimi kaybettim. Daha sonra bariyerlere çarptığımı zannedip durmadım. Ben zaten kısmi felç geçirdim. Bu yüzden fizik tedavi görüyorum. Alkollü çıkmamın sebebi ilaçlardan dolayı" diye ifade verirken, şüphelinin eşi E.G ise, "Eşim ahtapot salatası yedi. Ahtapot salatasını kırmızı şarapta beklettikleri için alkollü çıktığını söyleyebilirim" diye konuştu.

Hayatını kaybeden Beyhan'ın ailesi ise, sürücünün yalan söylediğini, HTS kayıtlarında kazadan sonra eşiyle konuştuğunu, 4 saat sonra alkol testi yapılmasına rağmen 0,49 promil alkollü çıktığını öne sürdü. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da Halı Saha Çıkışı Trajik Kaza - Son Dakika

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