Bursa\'da Hasta Yakını ve Sağlık Ekipleri Arasında Tartışma

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde hasta yakını ile sağlık ekipleri arasında çıkan tartışmada tehditler havada uçuştu. Polis olmadan müdahale edemeyeceğini söyleyen 112 ekiplerine sinirlenen hasta yakını, "Burayı terk edin katliam yaparım. Nasıl müdahale etmezsiniz" dedi.

Olay, Osmangazi ilçesi Güneştepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir evde fenalaşan şahıs için sağlık ekiplerine ihbarda bulunuldu. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık görevlileri, hasta bulunduğu daireye müdahale etmek istedi. Ancak güvenlik gerekçesiyle polis desteği olmadan içeri giremeyeceklerini belirttiler.

Bu duruma öfkelenen hasta yakını, sağlık görevlilerine hakaretler savurarak üzerlerine yürüdü. "Burayı hemen terk edin yoksa katliam yaparım" diyerek tehditler savuran şahıs, mahallede kısa süreli paniğe yol açtı.

Taraflar arasındaki gerginliği olay yerine intikal eden polis ekipleri ayırdı. Sağlık çalışanları güvenlik hastanın tedaviyi kabul etmemesi üzerine olay yerinden ayrıldı. Polis ekiplerince taraflar sakinleştirilirken, taraflar birbirinden şikayetçi olmadı. - BURSA