Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, Bursa kent merkezi Tophane yamaçlarında havai fişek atarak yangın çıkardığı ileri sürülen 4 kişinin gözaltına alındığı bildirdi.
Başsavcılık açıklamasında, basın yayın kuruluşlarında yer alan "Bursa'da havai fişek yangın çıkardı" haberine konu olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldığı belirtildi.
Soruşturma kapsamında, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Çarşı Polis Merkezi Amirliği görevlilerince 28 Temmuz'da havai fişek atarak yangına sebebiyet veren şüpheliler S.D., A.K., M.B. ve M.A.'nın gözaltına alındığı aktarılan açıklamada, Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü kaydedildi.
Bursa'da havai fişeklerin atılmasının yasaklanmasına dair bir karar bulunmuyor - BURSA
Son Dakika › 3.Sayfa › Bursa'da Havai Fişek Yangını: 4 Gözaltı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?