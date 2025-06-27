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Bursa'da Hırsızlık Kovalamacası

Bursa\'da Hırsızlık Kovalamacası
27.06.2025 10:30
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Bursa'da telefon mağazasından 100 bin liralık telefonu çalan şüpheli, polisle kovalamaya girdi.

Bursa'da film sahnelerini aratmayan bir hırsızlık girişimi yaşandı. Telefon mağazasına müşteri gibi giren bir şüpheli, 100 bin liralık telefonu inceleme bahanesiyle çaldıktan sonra koşarak kaçtı. Şüpheli şahıs, tam çıkışta karşısında polis ekiplerini buldu. Yaklaşık 1 kilometrelik nefes kesen kovalamacanın ardından yakalanan zanlının o anları kameraya saniye saniye yansıdı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. 6 ayrı suç kaydı bulunan 19 yaşındaki S.K., girdiği bir telefoncudan, pahalı bir telefonu almak istediğini söyledi. Cihazı inceleme bahanesiyle eline alan zanlı, bir anda dükkandan fırlayıp kaçmaya başladı. Ancak bu sırada şansı yaver gitmedi. Karşısına çıkan Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı devriye gezen Güven Timleri, şüpheliyi fark edip peşine düştü. Şehrin kalabalık caddelerinde yaşanan kovalamaca nefes kesti. Yaklaşık 1 kilometre kaçan şüpheli, kısa sürede çaldığı telefonla birlikte kıskıvrak yakalandı.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, hırsızın koşarak kaçtığı ve polislerin saniyeler içinde peşine düştüğü anlar net şekilde görülüyor. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan S.K.'nin emniyetteki işlemleri sürerken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - BURSA

Kaynak: İHA

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