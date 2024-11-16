Bursa'da Hırsızlık Olayları Rekor Düşüşte - Son Dakika
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Bursa'da Hırsızlık Olayları Rekor Düşüşte

Bursa\'da Hırsızlık Olayları Rekor Düşüşte

Bursa'da 13 Kasım'da ev ve araç hırsızlığına sıfır, aylık hırsızlık oranı %68 düştü.

16.11.2024 10:53
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Bursa'da yıllar sonra bir rekor kırıldı. Son yıllarda İl Emniyet Müdürlüğü ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan operasyon ve 'huzur' uygulamaları sonucunu verdi. 3,5 milyona ulaşan nüfusuyla Türkiye'nin 4.büyük kenti olan Bursa'da 13 Kasım Çarşamba günü evden hırsızlık, otomobil ve motosiklet hırsızlığı olayı yaşanmadı. 14 Kasım günü ise bir adet hırsızlık olayı gerçekleşti. 2024 yılının 11 aylık döneminde de hırsızlık suçundan aranan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1400 kişi yakalanıp tutuklandı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri vatandaşın huzuru ve güvenliği için son yıllarda uygulama ve operasyonlarını arttırdı. Aranan kişilere yönelik nokta operasyonlar da meyvelerini verdi. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda planlı yapılan büyük huzur uygulamaları da mala karşı işlenen olayların neredeyse tamamen sona ermesine yol açtı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri hem motorize hem de güven timleri ile sokakta hırsız, yankesici, dolandırıcılık olaylarına izin vermiyor. Son dönemlerde yakalanan azılı hırsızların tutuklanması, araması olan kişilerin de birer birer yakalanıp cezaevini boylaması da olayların bitme noktasına gelmesine büyük etken oldu.

Alınan önleyici tedbirler ve Cumhuriyet Başsavcılığı'nın suç dosyalarının takibindeki hassasiyeti sonrası Bursa'da 10 yıl sonra ilk kez 13 Kasım Çarşamba günü evden hırsızlık, motosiklet ve otomobil hırsızlığı olayı gerçekleşmedi. 14 Kasım Perşembe günü ise evden yapılan bir hırsızlık oldu. Suç oranlarının azalması ve sokaklarda güven ortamı oluşması nedeniyle vatandaşlar memnuniyetlerini dile getirdi.

2024 yılının 11 ayında geçen yılın aynı dönemine oranla evden hırsızlık olaylarında yüzde 68 düşüş yaşandı. Geçen yıl 11 ayda 2 bin 364 evden hırsızlık olayı yaşanırken 2024 yılında bu dönemdeki rakam 756'ya düştü. Mala karşı işlenen suçlarda aydınlatma oranı da yüzde 60'lardan yüzde 91'lere çıktı. 13 Kasım 2024 tarihine kadar 11 ayda Bursa genelinde aranan veya kesinleşmiş hapis cezası kararı bulunan 1400 hırsız tutuklanarak cezaevine gönderildi. Cumhuriyet Başsavcılığı ile Bursa Emniyet Müdürlüğü'nün bu koordinasyonu da olayların bitme noktasına gelmesinde etkili oldu.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, kentin 'huzur' ve güven ortamını sağlamak için çalışmaların hız kesmeden devam edeceğini bildirdi. - BURSA

Kaynak: İHA

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