Bursa\'da Husumetli İki Kişi Arasında Silahlı Saldırı

Bursa'da daha önceden aralarında husumet bulunan iki kişi yolda yeniden karşılaşınca taraflardan biri yanında taşıdığı tabanca ile diğer tarafa ateş açarken o anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
Olay, dün saat 17.00 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi Konak Mahallesi Beşevler Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında daha önceden husumet bulunan A.A. husumetlisi K.Ç'yi yolda yeniden görünce arkasından giderek yanında taşıdığı tabanca ile ateş açtı. Kurşunların hedefi olan K.Ç. kanlar içerisinde yerde kalırken olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekibi K.Ç.'ye olay yerinde yaptığı ilk müdahalesinin ardından Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırdı.
Olayla ilgili soruşturma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri şüpheli A.A.'yı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.
Husumetlisini vurma anı güvenlik kamerasında
Olay anı çevrede bulunan bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken şüphelinin husumetlisine arkasından sinsice gittiği ve ateş açtığı görüldü.
Hastanede tedavi altına alınan K.Ç.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - BURSA
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