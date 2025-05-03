Bursa'da İki Fabrikayı Etkileyen Yangın Söndürüldü - Son Dakika
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Bursa'da İki Fabrikayı Etkileyen Yangın Söndürüldü

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Bursa'nın Nilüfer ilçesinde sabah saatlerinde başlayan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle tamamen söndürüldü. Yangının çıkış nedeni hala belirlenemedi.

03.05.2025 11:14  Güncelleme: 11:20
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Bursa'da iki fabrikayı etkileyen yangın tamamen söndürüldü

BURSA - Bursa'nın Nilüfer ilçesi Çalı Sanayi Bölgesi'nde sabah saatlerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu tamamen söndürüldü. Yangın, Çalı Mahallesi Eflatun Caddesi üzerindeki bir enerji ve gıda fabrikası ile plastik kasa üretimi yapan fabrikanın arasındaki istif alanında saat 08.15'te başlamıştı.

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine ulaşan Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, yangına üç koldan müdahale etti. Yaklaşık bir saatlik müdahalenin ardından yangın tamamen söndürüldü.

Yangın sırasında fabrikalarda bulunan işçiler tahliye edilirken, ilk belirlemelere göre herhangi bir can kaybı yaşanmadı. Yoğun duman nedeniyle çevredeki vatandaşlar da tedbir amaçlı bölgeden uzaklaştırıldı.

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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