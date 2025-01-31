Bursa'da İnşaatta Çökme: 5 Yaralı

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İnşaat sahasında çökme: 5 işçi yaralandı

BURSA - Bursa'da bir BakYapı firmasına ait bir inşaat sahasında çökme meydana geldi. 5 işçinin yaralandığı olay yerine çok sayıda itfaiye, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay, 14.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi, Veysel Karani Mahallesi Eski Gemlik Yolu üzerinde bulunan BakYapı firmasına ait bir inşaat alanında meydana geldi. Şantiye alanında çalışan işçiler kalıp çökmesiyle göçük altında kaldı. Çökme nedeniyle 112 ekiplerine ulaşan diğer çalışanların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, AFAD, sağlık ve polis sevk edildi. Göçük altında kalan 5 işçi, arama kurtarma ve itfaiye ekiplerince çıkarılırken, sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan 5 işçi, Çekirge Devlet Hastanesi ile Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan işçilerin durumu iyi olduğu öğrenilirken, olayla tahkikat başlatıldı.