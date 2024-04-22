Bursa\'da iş yeri sahibi ile kiracı arasında çıkan tartışma kanlı bitti

Bursa'da aralarında husumet bulunan iş yeri sahibi ile kiracı arasında çıkan tartışma kanlı bitti. Market işletmecisi kiracı, dükkan sahibinin bacağına arka arkaya ateş açtı. Yaralı hastaneye kaldırılırken, tarafların yakınları tartışmaya tutuştu.
Olay, merkez Osmangazi ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre aralarında husumet bulunan market işletmecisi Ahmet K. ile dükkan sahibi Aykut Y. arasında alacak-verecek meselesi nedeniyle sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesiyle, Ahmet K., belindeki tabancayla Aykut Y.'nin bacağına arka arkaya ateş açtı. Bacağına isabet eden kurşunlar nedeniyle kanlar içinde kalan Aykut Y. için çevredekiler 112 Ekiplerine bilgi verirken, Ahmet K.'yi ise olay yerine yakın olan gece kartalları yakaladı. Sağlık ekiplerince Aykut Y., Çekirge Devlet Hastanesine sevk edildi. Kavgayı duyan tarafların yakınları olay yerinde karşılaşınca bu kez de kavgaya onlar tutuştu. Polis ekiplerinin müdahalesiyle tansiyon düşerken, olayla ilgili tahkikat devam ediyor. - BURSA
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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir market işletmecisi ile iş yeri sahibi arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kiracı, iş yeri sahibine ateş ederek olay yerinden kaçtı. Yaralanan iş yeri sahibi hastaneye kaldırılırken, şüpheli kiracı ise gözaltına alındı.
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