Bursa\'da İşçi Servisleri Çarpıştı: 20 Yaralı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde gece yarısı meydana gelen ve iki işçi servisinin çarpıştığı kazada 20 işçi yaralandı.

Kaza saat gece 00.30 sıralarında Orhangazi- Bursa karayolu, Küçük Sanayi Sitesi kavşağında meydana geldi. Alınan bilgilere göre Küçük Sanayi Sitesinden işçileri alan Memduh K.idaresindeki 16 S 7620 plakalı işçi servisine Küçük Sanayi Sitesi kavşağından karşıya geçmek istediği esnada Orhangazi istikametinden Bursa istikametine gitmekte olan Hüseyin S. idaresindeki bir başka işçi servisi çarptı.

20 KİŞİ YARALANDI

Kazada her iki serviste bulunan 20 kişi yaralanırken, yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Orhangazi ve Gemlik Devlet Hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaşanan feci kazada bölgedeki bir işyerinin güvenlik kamerasına an be an yansıdı. Kazada karşıya geçmek isteyen servis minibüsüne Orhangazi istikametinden gelen bir başka servis minibüsünün çarptığı anlar görülüyor.