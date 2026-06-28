Bursa'da İstinat Duvarı Çöktü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bursa'da İstinat Duvarı Çöktü

Bursa\'da İstinat Duvarı Çöktü
28.06.2026 14:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da inşaat yanındaki istinat duvarı çöktü, panik yaşandı. Olayda yaralanma olmadı.

Bursa'da yapımı devam eden bir inşaatın yanında bulunan bir sitenin istinat duvarı büyük bir gürültüyle çöktü. O anlar kameraya anbean yansırken, mahallede kısa süreli panik yaşandı.

Olay, Nilüfer ilçesi Balkan Mahallesi Eğridere Sokak'ta meydana geldi. Yapımı devam eden inşaatın bitişiğinde bulunan sitenin istinat duvarının çökmesiyle birlikte çevrede büyük panik yaşandı. Çökmenin ardından çevrede bulunan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alarak çevreyi emniyet şeridiyle kapattı. itfaiye ekipleri olası bir ikinci çökme riskine karşı bölgede inceleme yaptı. Olayda herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığı belirlendi.

Olası bir tehlikeye karşı bazı araç sahipleri araçlarını hızla güvenli bölgelere çekerek bölgeden uzaklaştırdı.

Kamaraya yansıyan görüntülerde istinat duvarının büyük bir gürültüyle çöktüğü, çevrede bulunan vatandaşların ise panikle olay yerinden uzaklaştığı görüldü. İstinat duvarının çökme nedeninin yapılacak teknik incelemenin ardından netlik kazanması bekleniyor. - BURSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güvenlik, İnşaat, Bursa, Çevre, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da İstinat Duvarı Çöktü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TTB kongresinde ortalık karıştı: Davutoğlu ile EMEP Genel Başkanı Aslan arasında gerginlik TTB kongresinde ortalık karıştı: Davutoğlu ile EMEP Genel Başkanı Aslan arasında gerginlik
Kadir İnanır’ın vasiyetiyle ilgili yeğeninden dikkat çeken açıklama Kadir İnanır'ın vasiyetiyle ilgili yeğeninden dikkat çeken açıklama
Toprak bastı geleneği kanlı bitti Hastanede yaşam savaşı veriyor Toprak bastı geleneği kanlı bitti! Hastanede yaşam savaşı veriyor
Kimse onlara şans vermiyordu 500 bin nüfuslu Yeşil Burun Adaları Dünya Kupası’nda tarih yazdı Kimse onlara şans vermiyordu! 500 bin nüfuslu Yeşil Burun Adaları Dünya Kupası'nda tarih yazdı
Muslera’dan yine çok büyük bir hata Koca ülkenin hayalleriyle oynadı Muslera'dan yine çok büyük bir hata! Koca ülkenin hayalleriyle oynadı
Füzeler yeniden ateşlendi ABD vurdu, Tahran’dan misilleme geldi Füzeler yeniden ateşlendi! ABD vurdu, Tahran'dan misilleme geldi

14:51
Suudi Arabistan’da Aramco’ya ait helikopter düştü: 14 kişi hayatını kaybetti
Suudi Arabistan'da Aramco'ya ait helikopter düştü: 14 kişi hayatını kaybetti
14:43
Van Barosu, Rojin Kabaiş dosyasından çekildi
Van Barosu, Rojin Kabaiş dosyasından çekildi
14:31
CHP’den Özgür Özel’in görevden alındığı iddiasına yalanlama
CHP'den Özgür Özel'in görevden alındığı iddiasına yalanlama
14:14
Montella ile sil baştan Ekibe mentör geliyor, Milli Takım’da santrfor inadı bitiyor
Montella ile sil baştan! Ekibe mentör geliyor, Milli Takım'da santrfor inadı bitiyor
13:56
Kadir İnanır’ın hayat arkadaşı Jülide Kural hem ağladı hem ağlattı: Vasiyetin sorumluluğumuzdur
Kadir İnanır'ın hayat arkadaşı Jülide Kural hem ağladı hem ağlattı: Vasiyetin sorumluluğumuzdur
13:54
Aşırı sıcakların teslim aldığı Fransa’da ölü sayısı 1000’e ulaştı
Aşırı sıcakların teslim aldığı Fransa'da ölü sayısı 1000'e ulaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2026 15:00:21. #7.12#
SON DAKİKA: Bursa'da İstinat Duvarı Çöktü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.