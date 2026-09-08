Bursa'da izin belgesi olmayan tır ve kamyonlara cezai işlem uygulandı - Son Dakika
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Bursa'da izin belgesi olmayan tır ve kamyonlara cezai işlem uygulandı

Bursa\'da izin belgesi olmayan tır ve kamyonlara cezai işlem uygulandı
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Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Nilüfer'de tır ve hafriyat kamyonlarına yönelik denetim yaptı. Şehir içine giriş izni bulunmayan araçlara ceza kesilirken, sürücüler alternatif güzergah olarak otoyola yönlendirildi.

Bursa'da şehir içi trafiğinin düzenlenmesi ve ağır tonajlı araçların kent merkezinde oluşturabileceği yoğunluğun önüne geçilmesi amacıyla tır ve hafriyat kamyonlarına yönelik uygulama gerçekleştirildi. Yapılan denetimlerde, şehir içine giriş izni bulunmayan ağır tonajlı araçlar tek tek kontrol edildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Nilüfer ilçesi İzmir Yolu Caddesi Odunluk Mahallesi mevkiinde tır ve hafriyat kamyonlarına yönelik uygulama yaptı. Yaklaşık 20 tır ve çekicinin kontrol edildiği uygulamada, araçların şehir içi trafiğine giriş izinleri ve gerekli belgeleri incelendi.

İzinsiz araçlara cezai işlem uygulandı

Yapılan kontrollerde şehir içine giriş izni bulunmadığı tespit edilen tır ve çekicilere cezai işlem uygulandı. Ekipler, sürücüleri şehir merkezine giriş konusunda uyarırken, izin kapsamı dışında kalan araçların kent içerisindeki güzergahlarına devam etmelerine müsaade etmedi.

Özellikle İzmir Yolu Caddesi'nin yoğun olarak kullanılan güzergahlardan biri olması nedeniyle yapılan denetimlerde, ağır tonajlı araçların şehir içi trafiğinde oluşturabileceği yoğunluğun önüne geçilmesinin hedeflendiği belirtildi.

İzinsiz araçlar otoyola yönlendirildi

Uygulama sırasında şehir içi trafiğine giriş izni olmayan tır ve çekiciler, ekipler tarafından Bursa Çevre Yolu ile otoyola yönlendirildi. Sürücülere alternatif güzergahlar gösterilerek kent merkezine girmeden yollarına devam etmeleri sağlandı.

Denetim sırasında ekiplerin, hem araçların şehir içine giriş izinlerini hem de trafik kurallarına uygunluklarını kontrol ettiği öğrenildi. Uygulama nedeniyle bölgede kısa süreli araç yoğunluğu oluşurken, ekiplerin yönlendirmeleriyle trafik akışı kontrollü şekilde sürdürüldü. Bursa genelinde özellikle ağır tonajlı araçların şehir içindeki hareketliliğini azaltmaya yönelik denetimlerin önümüzdeki günlerde de farklı noktalarda devam edeceği öğrenildi.

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Bursa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da izin belgesi olmayan tır ve kamyonlara cezai işlem uygulandı - Son Dakika

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