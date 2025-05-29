Polis ekipleri firari hükümlüyü baca deliğinden girerek yakaladı - Son Dakika
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Polis ekipleri firari hükümlüyü baca deliğinden girerek yakaladı

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Polis ekipleri firari hükümlüyü baca deliğinden girerek yakaladı
29.05.2025 14:08
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Polis ekipleri firari hükümlüyü baca deliğinden girerek yakaladı
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Bursa'da "Kasten adam öldürme" suçundan hakkında 27 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüphelinin saklandığı özel korunaklı eve polis ekipleri tarafından baskın düzenlendi. Ekipler şüpheliyi kaçırmamak için sıra dışı bir operasyona imza attı ve baca deliğinden girerek şüpheliyi yakaladı.

Bursa'da Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü, Yıldırım Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekiplerince aranması olan şahıslara yönelik operasyonlar devam ediyor. "Kasten adam öldürme" suçuyla 27 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Serkan Ö.'nün (52) peşine düşen ekipler, şahsın Hacivat Mahallesi'nde ki bir adreste kaldığını tespit edince harekete geçti.

POLİS BACA DELİĞİNDEN GİREREK YAKALADI

Ekipler adresin özel korunaklı olduğu fark edince şüpheliyi kaçırmamak için sıra dışı bir operasyona imza attı. Evin çatısına tırmanan polis, baca deliğinden atlayarak girdiği adreste şüpheliyle karşılaştı. Serkan Ö.'yü yakalayan ekipler ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürdü.

Polis ekipleri firari hükümlüyü baca deliğinden girerek yakaladı

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyetteki ifadesi tamamlanan şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3-sayfa, Hukuk, bursa, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Polis ekipleri firari hükümlüyü baca deliğinden girerek yakaladı - Son Dakika

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