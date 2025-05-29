Bursa'da Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü, Yıldırım Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekiplerince aranması olan şahıslara yönelik operasyonlar devam ediyor. "Kasten adam öldürme" suçuyla 27 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Serkan Ö.'nün (52) peşine düşen ekipler, şahsın Hacivat Mahallesi'nde ki bir adreste kaldığını tespit edince harekete geçti.
Ekipler adresin özel korunaklı olduğu fark edince şüpheliyi kaçırmamak için sıra dışı bir operasyona imza attı. Evin çatısına tırmanan polis, baca deliğinden atlayarak girdiği adreste şüpheliyle karşılaştı. Serkan Ö.'yü yakalayan ekipler ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürdü.
Emniyetteki ifadesi tamamlanan şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Polis ekipleri firari hükümlüyü baca deliğinden girerek yakaladı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?