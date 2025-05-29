Polis ekipleri firari hükümlüyü baca deliğinden girerek yakaladı

Bursa'da Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü, Yıldırım Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekiplerince aranması olan şahıslara yönelik operasyonlar devam ediyor. "Kasten adam öldürme" suçuyla 27 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Serkan Ö.'nün (52) peşine düşen ekipler, şahsın Hacivat Mahallesi'nde ki bir adreste kaldığını tespit edince harekete geçti.

POLİS BACA DELİĞİNDEN GİREREK YAKALADI

Ekipler adresin özel korunaklı olduğu fark edince şüpheliyi kaçırmamak için sıra dışı bir operasyona imza attı. Evin çatısına tırmanan polis, baca deliğinden atlayarak girdiği adreste şüpheliyle karşılaştı. Serkan Ö.'yü yakalayan ekipler ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürdü.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyetteki ifadesi tamamlanan şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.