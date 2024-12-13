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Bursa'da Kaçak Tütün Kovalamacası

Bursa\'da Kaçak Tütün Kovalamacası

Bursa Yıldırım'da şüpheli aracın takibi sonrası 84 kilo kaçak tütün ele geçirildi.

13.12.2024 09:55
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Bursa'nın Yıldırım ilçesinde şüpheli bir araca 'dur' ikazına bulunan ekipler, sürücünün ikaza uymaması üzerine takip başlattı. Kilometrelerce süren kovalamaca sonucu yakalanan araçta yaklaşık 84 kilo kaçak tütün ele geçirildi.

Bursa Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince 28 yaşındaki A.K.,'nin piyasaya kaçak tütün sattığı bilgisini alan ekipler, şüpheliyi takibe aldı. Şüphelinin kaçak tütün ve sigaralarla seyir haline geçtiğini gören ekipler, aracı takip ederken, şüphelinin polis ekiplerini görmesiyle kovalamaca başladı. Kilometrelerce süren kovalamaca sonucu Değirmenönü Mahallesi Oylat Caddesinde yakalanan şüphelinin aracında yapılan aramada 47 kilo 480 gram kıyılmış tütün, 36 kilo 650 gram bandrollü tütün, 74 bin boş makaron ile 11 bin 240 dolu makaron ele geçirildi. Yakalanan şüpheli, ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken, kaçak malzemelere el konuldu. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da Kaçak Tütün Kovalamacası - Son Dakika

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