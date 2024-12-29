Bursa\'da Kafa Kafaya Çarpışma: 2 Yaralı

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Bursa'nın Yenişehir ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, İznik Caddesi üzerinde süratli oldukları iddia edilen iki otomobil, kavşakta kafa kafaya çarpıştı. Ortalığı savaş alanına çeviren kazada 2 sürücü yaralandı. Vatandaşlar yaralılara yardım etmek için zamanla yarıştı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücüler, hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili polis ekiplerinin tahkikatı sürüyor.

Freni boşalan tır araçların üzerine çıktı

Öte yandan Mudanya ilçesinde ise, freni boşalan tır araçların üzerine çıktı. Aracıyla yeni park eden bir sürücü ise saniyeler içinde kazayı kıl payı atlattı. - BURSA