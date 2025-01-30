Bursa'da kafeye giren hırsız kasadan para çalarken saniye saniye güvenlik kamerasına yakalandı.
Olay, merkez Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi'nde bir kafede meydana geldi. Gece geç saatlerde pencereden kafeye giren hırsız, kasada bulunan paraları çaldı. Hırsızlık anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Çaldığı paralarla birlikte girdiği pencereden geri çıkan hırsız ortalıktan kaybolurken, iş yeri sahibinin şikayeti üzerine polis tahkikat başlattı. - BURSA
Son Dakika › 3.Sayfa › Bursa'da Kafeden Hırsızlık - Son Dakika
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