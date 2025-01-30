Bursa'da Kafeden Hırsızlık - Son Dakika
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Bursa'da Kafeden Hırsızlık

Bursa\'da Kafeden Hırsızlık

Bursa'da bir kafeye giren hırsız, güvenlik kamerasına yakalanarak para çaldı.

30.01.2025 10:29
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Bursa'da kafeye giren hırsız kasadan para çalarken saniye saniye güvenlik kamerasına yakalandı.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi'nde bir kafede meydana geldi. Gece geç saatlerde pencereden kafeye giren hırsız, kasada bulunan paraları çaldı. Hırsızlık anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Çaldığı paralarla birlikte girdiği pencereden geri çıkan hırsız ortalıktan kaybolurken, iş yeri sahibinin şikayeti üzerine polis tahkikat başlattı. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da Kafeden Hırsızlık - Son Dakika

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