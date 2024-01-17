Bursa'da kahreden ölüm: 18 yaşındaki genç sürücü hayatını kaybetti

Bariyer ile kamyonet arasına sıkışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

BURSA - Bursa'da 18 yaşındaki motosiklet sürücüsü kamyonet ile bariyerin arasına sıkışarak hayatını kaybetti.

Olay, 17: 00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Avrupa Konseyi Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Eşref K. idaresindeki 16 YZ 009 plakalı kamyonet, seyir halindeyken lastiğinin patlaması sonucu yolun sol şeridinde kaldı. Ardından taş ile jant kapağını alarak kamyonetin yaklaşık 30 metre gerisine koyarak diğer sürücüleri uyardı. Efe Belin yönetimindeki 17 BR 361 plakalı motosiklet, duran kamyoneti ve uyarı işaretini göremeyerek bariyer ile kamyonetin arasına sıkıştı. Motosiklet sürücüsü yerde kanlar içerisinde kalırken, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri 18 yaşındaki motosiklet sürücüsünün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri ve savcılık incelemesinin ardından 18 yaşındaki motosiklet sürücüsünün cenazesi Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Öte yandan, olay yerine gelen Efe Balin'in annesi, acı haber sonrası sinir krizi geçirdi.

Polis, olayla ilgili tahkikat başlattı.