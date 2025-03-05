Bursa'da Kaldırımda Fenalaşan Adam Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Bursa'da Kaldırımda Fenalaşan Adam Hayatını Kaybetti

Bursa\'da Kaldırımda Fenalaşan Adam Hayatını Kaybetti

60 yaşındaki R.B. yürürken fenalaşıp düştü, hastanede hayatını kaybetti. Tahkikat sürüyor.

05.03.2025 15:03
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Bursa'da, kaldırımda yürürken fenalaşıp başını beton zemine çarpan 60 yaşındaki adam hayatını kaybetti.

Olay, saat 10.30 sıralarında, Yıldırım ilçesi Eğitim Mahallesi Profesör Tezok Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde kaldırımda yürüyen 60 yaşındaki R.B., geçirdiği fenalık sonrası dengesini kaybedip yüzüstü beton zemine düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaşlı adam sevk edildiği Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da Kaldırımda Fenalaşan Adam Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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