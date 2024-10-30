Bursa'da Kamyon Yangını

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Devrilen kamyon alev alev yandı

Arıza yapan araçlar alev topuna döndü

BURSA - Bursa'da kamyon sürücüsünün kontrolünden çıkıp devrildi. Kaza sonrası alev alev yanan tır kameraya yansırken, Bursa- İstanbul Yolu üzerinde ise motor kısmından arıza yapan bir otomobil alev topuna döndü. Araç yangınları kameralara yansıdı.

Bursa'nın Kayapa ilçesinde seyir halinde olan hafriyat kamyonu sürücüsünün kontrolünden çıkınca yan yattı. Metrelerce sürüklenen araç bir anda alev alınca, sürücü araçtan çıkmayı başardı. Alevlerin sardığı kamyon küle dönerken, ihbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerince yangın söndürüldü. Bursa-İstanbul Yolu üzerinde ise seyir halindeki bir otomobil motor kısman arıza yaptı. Sürücü aracını hemen emniyet şeridine çekti. Dumanların yükseldiği araç bir anda alev topuna dönünce sürücünün müdahalesi yetersiz kaldı. O anlar kameraya yansırken, polis meydana gelen olaylarla ilgili tahkikat başlattı.