Bursa'da kamyonet alev alev yandı - Son Dakika
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Bursa'da kamyonet alev alev yandı

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Bursa'da seyir halindeki kamyonet bir anda alev aldı. Olay, Karacabey-Bursa Yolu üzerinde meydana geldi. Kamyonet, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında can kaybı olmazken, kamyonet kullanılamaz hale geldi.

24.06.2024 10:14
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Bursa'da kamyonet alev alev yandı

BURSA - Bursa'da seyir halindeki kamyonet bir anda alev aldı. O anlar saniye saniye amatör kameraya yansıdı.

Olay, Karacabey-Bursa Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki kamyonetten bir anda dumanlar yükselmeye başladı. Emniyet şeridine çekilen kamyonet, bir süre sonra alevlere teslim oldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yanan kamyoneti söndürdü. Yangında can kaybı meydana gelmezken, kamyonet kullanılamaz hale geldi.

Bursa\'da kamyonet alev alev yandı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da kamyonet alev alev yandı - Son Dakika

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