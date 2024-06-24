3.Sayfa

Yelek krizi giderek büyüyor! Tüm ülkenin konuştuğu görüntülere Arda da sessiz kalamadı

Bursa'da kamyonet alev alev yandı

BURSA - Bursa'da seyir halindeki kamyonet bir anda alev aldı. O anlar saniye saniye amatör kameraya yansıdı.

Olay, Karacabey-Bursa Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki kamyonetten bir anda dumanlar yükselmeye başladı. Emniyet şeridine çekilen kamyonet, bir süre sonra alevlere teslim oldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yanan kamyoneti söndürdü. Yangında can kaybı meydana gelmezken, kamyonet kullanılamaz hale geldi.