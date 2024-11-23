Bursa'da Kamyonet Ev Salonuna Girdi - Son Dakika
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Bursa'da Kamyonet Ev Salonuna Girdi

Bursa\'da Kamyonet Ev Salonuna Girdi

Lodos nedeniyle kayarak park halindeki araçlara çarpan kamyonet, bir evin salonuna girdi.

23.11.2024 11:57
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Bursa'da yokuş aşağı harekete geçen kamyonet park halindeki ticari araca çarpıp bir evin salonuna girdi. Lodostan çatı uçtuğunu sanan ev sahibi ise, sabaha kadar nöbet tutarken, hasarın boyutu gündüz ortaya çıktı.

Kaza, saat 01.30 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Zümrütevler Mahallesi 3. Erikli Sokak'ta meydana geldi. 12. Yiğit Sokak üzerinde park halinde olan 16 J 6456 plakalı kamyonet, şiddetli lodosa yenik düşerek kaymaya başladı. Kayan kamyonet önce park halinde bulunan 16 SNP 20 plakalı otomobile, daha sonra ise 16 CKM 04 plakalı minibüse çarptı. Savrulan araçlar 3. Erikli sokak üzerindeki 4 katlı bir apartmanın korkuluklarını aşıp giriş katındaki dairenin salonuna girdi.

"Lodostan çatı uçtuk sandık"

Şiddetli rüzgarın çatıyı uçurduğunu zanneden bina sakinleri, dışarı çıktığında kamyonun giriş kattaki evin salonuna girdiği fark edince 112 Ekiplerine bilgi verdi. Çekici yardımıyla araçlar çekilirken, kazada yaralanan olmadı. Sabaha kadar nöbet tutan ev sahibi, "Şiddetli rüzgar vardı. Kamyon yukarda park halindeymiş. Sonra yokuş aşağı harekete geçmiş. Burada park halindeki araca çarpıp, bizim evin salonuna çarptı. Biz rüzgardan çatı uçtu sandık. Dışarı çıktığımızda kaza olduğunu fark ettik" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da Kamyonet Ev Salonuna Girdi - Son Dakika

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