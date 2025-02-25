Bursa'da Kamyonet Hırsızları Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Bursa'da Kamyonet Hırsızları Yakalandı

Bursa\'da Kamyonet Hırsızları Yakalandı

İki kamyonet çalan hırsızlar, polisle giriştikleri kovalamacada yakalandı. Bir zanlı aranan kişi çıktı.

25.02.2025 10:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da iki gün arayla iki kamyonet çaldıktan sonra yola çıkan 2 arkadaş, polis ekiplerini peşine taktı. Kilometrelerce süren kovalamaca sonrası, hırsızları yakalayan ekipler, şüphelilere yaptığı sorgu sonrası birinin 16 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan zanlı olduğunu tespit etti.

Bursa'nın Yıldırım ilçesi Ertuğrulgazi Mahallesi'nde iki gün arayla iki kamyonet çalan iki arkadaş, çaldıkları araçla trafiğe çıktı. Kamyonetlerini bulamayan araç sahipleri ise hemen 112'yi arayıp yardım istedi. İhbar üzerine şüphelileri yakalamak için devreye giren Bursa Emniyet Müdürlüğü Yıldırım Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri, iki şüphelinin çalıntı araçla kullandığı güzergahlar tespit etti. Detaylı kamera çalışması yapan ekipler, kimliklerini tespit ettiği şüphelileri yakalamak için harekete geçti. Cadde üzerinde ekiplerin takip ettiği şahıslar, polisleri görünce anayolda nefes kesen kovalamaca başladı. Kilometrelerce kaçan hırsızlar 11 Eylül Bulvarı üzerinde yakalandı. Kimlik tespiti yapılan Maşallah S., ile Ahmet Can D., ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Burada sorgusu yapılan şüphelilerden Maşallah S.'nin "Yağma" suçundan 16 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan zanlı olduğu ortaya çıktı. İki şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi

Öte yandan, Yıldırım S.Ö.S Büro Amirliği ekiplerince el konulan araçlar sahiplerine teslim edilirken, araçlarının bulunmasına sevinen vatandaşlar, yetkililere ve polis ekiplerine teşekkür etti. - BURSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Yıldırım, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Hukuk, Polis, bursa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da Kamyonet Hırsızları Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:32 AK Parti MKYK’ya giren Mesut Özil sessizliğini bozdu AK Parti MKYK'ya giren Mesut Özil sessizliğini bozdu
11:03 Kayyum atanan Maydonoz Döner’den ilk açıklama Kayyum atanan Maydonoz Döner'den ilk açıklama
10:22 MİT, Reyhanlı saldırısının son failini sınır ötesi operasyonla yakaladı MİT, Reyhanlı saldırısının son failini sınır ötesi operasyonla yakaladı
09:38 Pentagon’dan “Dedeağaç kapatılacak“ iddiasına yanıt Pentagon'dan "Dedeağaç kapatılacak" iddiasına yanıt
08:29 Penaltı mı değil mi Ünlü yorumcular Lemina’nın pozisyonunda tereddüt etmeden görüş belirtti Penaltı mı değil mi? Ünlü yorumcular Lemina'nın pozisyonunda tereddüt etmeden görüş belirtti
16:00 Şampiyonluğa oynayan futbolcular idmana çıkmadı Şampiyonluğa oynayan futbolcular idmana çıkmadı
15:41 Sergen Yalçın’dan dev derbi öncesi çarpıcı yorum: Bu kadro kazanamaz Sergen Yalçın'dan dev derbi öncesi çarpıcı yorum: Bu kadro kazanamaz
15:38 Özdağ’ın İddianamesi Antalya’ya Gönderildi Özdağ'ın İddianamesi Antalya'ya Gönderildi
15:38 Yenidoğan Çetesi davasında 4 sanık hakkında tahliye Yenidoğan Çetesi davasında 4 sanık hakkında tahliye
15:27 İkinci Timur Cihantimur vakası Yine aynı yerde ölüm, sürücü kaçtı İkinci Timur Cihantimur vakası! Yine aynı yerde ölüm, sürücü kaçtı
15:23 Aile üyelerinin engelli çocukları için yaptığı hareket mest etti Aile üyelerinin engelli çocukları için yaptığı hareket mest etti
15:17 Trump’tan Dedeağaç askeri üssünü kapatma emri Trump'tan Dedeağaç askeri üssünü kapatma emri
15:03 ’Sahte diploma’ soruşturması: Ekrem İmamoğlu 5 Mart’ta ifade verecek 'Sahte diploma' soruşturması: Ekrem İmamoğlu 5 Mart'ta ifade verecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2025 11:46:05. #1.12#
SON DAKİKA: Bursa'da Kamyonet Hırsızları Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.